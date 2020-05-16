Zeynep Bastık yeni şarkısıyla yazı erken getirdi!

Sözü ve müziği sevilen sanatçı Oğuzhan Koç imzası taşıyan şarkısının aranjesi ise Çağrı Telkıvıran’a ait. Zeynep Bastık “Her Mevsim Yazım” Hypers Music etiketiyle 14 Mayıs Perşembe itibariyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.Gözümde bir yerdesin ordan çok zor inişinAdını koyalım mı artık bu gidişinSöyler misin nerdesin ordan yok mu dönüşünSonu yok mu söyle ne olur bunca kavga dövüşünBir başka oldum senle bir başka benKim derdi aşkla vurulur hercai bedenDünyada var mıdır hiç yanmadan sönen, yanmadan sönenBundan sonra durmaz, hiç uymazBana gözlerin lazımBundan napsam kışa bakmazBen her mevsim yazımSenden sonra kaçmaz tadım aslaBir tek sana nazımBir tek sana nazım