Zeynep Beşerler doğum kilolarından kurtuldu

Zeynep Beşerler, önceki akşam eşi Emir İçgören ile birlikte Karaköy'de bir mekanda akşam yemeği yedi.

Magazin - 23 Aralık 2016 19:30
Zeynep Beşerler doğum kilolarından kurtuldu
Mekandan yalnız ayrılan Zeynep Beşerler, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yakın zamanda anne olan güzel oyuncu fit görünümüyle dikkat çekti.


Beşerler, "Şu an için setlere dönme düşüncem yok. Oğlum Kerem 6.5 aylık oldu. Onun yanında olmaya özen gösteriyorum. Doğum sonrası 14 kilo verdim" dedi.

İşte o kareler;
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Bağlantılar: Zeynep Beşerler

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