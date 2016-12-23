Zeynep Beşerler doğum kilolarından kurtuldu

Magazin - 23 Aralık 2016 19:30

Mekandan yalnız ayrılan Zeynep Beşerler, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yakın zamanda anne olan güzel oyuncu fit görünümüyle dikkat çekti.Beşerler, "Şu an için setlere dönme düşüncem yok. Oğlum Kerem 6.5 aylık oldu. Onun yanında olmaya özen gösteriyorum. Doğum sonrası 14 kilo verdim" dedi.