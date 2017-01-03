Zeynep Sever Demirel de kanal açtı

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'in 2009 Belçika güzeli eşi Zeynep Sever Demirel, sanal dünyaya adım atan ünlüler arasına girdi.

Magazin - 04 Ocak 2017 04:00
Zeynep Sever Demirel de kanal açtı
Zeynep Sever Demirel, son zamanların en popüler alanlarından birine, internete yöneldi. Volkan Demirel devam eden 6 yıllık evliliğinde bir de kızı olan Zeynep Sever Demirel, bir video paylaşım sitesinde kendi adına kanal açarak hemcinslerine günlük hayatlarında fayda sağlayacak önerilerde bulunuyor.


Zeynep Demirel formunun zirvesinde

Zeynep Demirel formunun zirvesinde



Güzellik, kadın, moda, bakım ve lifestyle hakkında videolar paylaşan eski model, henüz iki video paylaşmasına rağmen 2 bin 500'ü geçen takipçi sayısına ulaştı.


Zeynep Demirel podyuma geri dönüyor

Zeynep Demirel podyuma geri dönüyor



Demirel hesabının tanıtım yazısında; “Merhabalar, ben Zeynep Sever Demirel. Artık ben de YouTube’dayım. Moda, güzellik ve alışveriş videolarımla karşınızda olacağım. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın” ifadelerine yer verdi.

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