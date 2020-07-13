“Zümrüdüanka” dizisine yeni bir oyuncu katıldı!

Sevilen oyuncu Sahra Şaş, dizinin 10. bölümünden itibaren “Deniz” karakterine hayat verecek. Büyük sürprizler yaratacak olan karakter, şimdiden merak konusu oldu.Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı “Zümrüdüanka” dizisinin yapımını Pastel Film üstlenirken, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül, yönetici yapımcılığını ise birçok başarılı projede isminden söz ettiren Birsel Çıkıncı üstleniyor.Yönetmen koltuğuna Serhan Şahin’in oturduğu dizinin senaryo süpervizörü Eylem Canpolat iken, senaryosunu Işıl Sönmez, Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri devam edecek “Zümrüdüanka”, çok yakında yeniden FOX’ta.