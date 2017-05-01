1 Mayıs'ta bu yollar kapalı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Yaşam - 01 Mayıs 2017 08:57

Çelik bariyerlerle kapatılan meydana kimse alınmıyor. İçeri girmekte ısrar eden bazı kişilerin polisin olmadığı noktalardaki bariyerleri aşarak meydana girdiği görüldü.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'nındaki güvenlik önlemleri artırıldı. TOMA'lar ve polis ekipleri ise meydandaki çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Taksim Meydanı'na girmek isteyenler geri çevriliyor. Meydana girmekte ısrar eden bazı kişilerin polisin olmadığı bariyerleri aşarak içeri girdiği görüldü. Taksim Meydanı'nda zırhlı iş makinesi hazır bekliyor.



Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim'e çıkan yollar saat 05.00'ten itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılmaya başlandı. Araçlar ise daha önceden belirlenen diğer güzergahlara yönlendirildi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatıldı.



Bakırköy Halk Pazarı alanındaki kutlamalar ve miting nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting alanına çıkan bazı yollar ise demir bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Mitinge katılmak isteyenler buralarda oluşturulan kontrol noktalarından aranarak içeri alınacak.



Bu arada, güvenlik önlemleri kapsamında Çevik Kuvvet polisleri ve TOMA'lar da E-5 karayolu kenarında hazır bekletiliyor.



Açıklamaya göre Beyoğlu’nda trafiğe kapatılacak yollar şöyle: Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Feriköy ile Dolmabahçe arası tüneli (gidiş-geliş).



Alternatif güzergâhlar: Unkapanı Köprüsü’nden ve Perşembe Pazarı’ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa’dan gelen akım Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere’den gelen akım Divan Kavşağı’ndan ve tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi’nden gelen akım Gümüşsuyu’na verilmeden Beşiktaş veya Karaköy istikametine yönlendirilecek.

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