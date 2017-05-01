10 ayda 35 dizi yayından kaldırıldı!

Dizi - 02 Mayıs 2017 03:00

Geçtiğimiz sezonu ağustos ayında Bodrum Masalı’yla açtık. Onlarca dizi yayına girdi, bazıları ses getirdi, kimisinin ise ne zaman yayına girip çıktığını anlamadık bile! Vatan gazetesi yazarı Oya Doğan, yayından kaldırılan diziler ve devam edenlerin geleceğini yazdı...FOX TV Ağustos 2016-1 Mayıs 2017 arasında TRT1, Show TV, Kanal D, atv, Fox TV, Star TV’de ekrana gelen 35 dizi yayından kaldırıldı. En çok dizi yayından kaldıran kanal Fox TV, onun hemen ensesinde Star TV duruyor.Bu sezon başlayıp reyting listesinde zirveye oturan ve aylarca birinciliğini koruyan dizi sayısı az. İçerde, Aşk ve Mavi, Anne, Kalbimdeki Deniz. Ancak Anne, Aşk ve Mavi ve Kalbimdeki Deniz zaman zaman yerini başka dizilere bırakıyor. İçerde sadece ilk bölümünde ve 17 Nisan’da zirveyi bıraktı. En istikrarlı yeni dizi o nedenle İçerde...Reyting listesinin üst sıralarında yer alan dizileri geçen sezondan devam edenler oluşturuyor. Kırgın Çiçekler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kara Sevda, Diriliş Ertuğrul, Arka Sokaklar, O Hayat Benim. Yeni başlayan pek çok dizi ne yazık ki, eski sezonlarda olduğu gibi zirveye oturup yerini garanti edemiyor.Vatanım Sensin, Cesur ve Güzel, Çoban Yıldızı bu sezonun en çok ses getiren projeleri... Özellikle Cesur ve Güzel hikayesini tüketme noktasına gelmiş durumda! Gelecek sezona devam eder mi bilinmez ama yeni bir hikaye açılımı yapmazlarsa çok zor görünüyor.Aslında aynı durum Vatanım Sensin içinde geçerli! Şimdi hikaye Leon ve Hilal aşkından gidiyor ama bu yola çıkış amacından sapmaya başladı dizi... Biz Vatanım Sensin’i vatan kurtarma hikayesi olduğu için izlemeye başlamıştık. İmkansız aşk temasını zaten onlarca dizide izliyorduk.Kara Sevda tartışmasız en istikrarlı dizilerden biri... Hem hikaye, hem de oyunculuklar açısından izleyiciyi en tatmin eden iş olduğunu düşünüyorum. Sezon sonunda final yapacak. İçerde de bitiyor.Diriliş Ertuğrul bir fenomen. Sezon sonunda Ertuğrul dönemi bitiyor. Umarım iyi bir cast yaparlar ve dokuyu bozmazlar. Muhteşem Yüzyıl’ın başına gelenleri yaşamazlar.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz seneye de devam eder. Hikaye sürekli doğuruyor ve besleniyor. Anne’nin hikayesi biteli çok oldu. O nedenle sezon sonunda biteceği belli.Asker dizilerinin akıbetini haziran sonunda göreceğiz. Bir furya olarak başladılar ve iyi durumdalar. Ama biraz zamana ihtiyaçları var.No:309 tartışmasız yaz dizileri arasında bayrağı tek üstlenen dizi oldu. Hala yüksek reytinglere imza atıyor. Kanalın yapacağı en mantıklı hamle yazın No:309’a devam etmek olacaktır.Aşk ve Mavi gelecek sezona taşınacak bir diğer dizi... Aslında bir drama izliyoruz. Ancak dizinin komedi ayağı çok sağlam. Ayşegül Ünsal dramedi türündeki başarısıyla diziyi başka bir yere taşıyor.Bu sezon tüm starlar ekrandaydı. Ama hikayeler uzun süreler nedeniyle uzun süreli star olmayı başaramadı. Umarım herkes yeni sezona iyi hazırlanır ve uzun soluklu, iyi planlanmış, hikayesi doğurabilen işler izleriz.Kaynak: gazetevatan.com