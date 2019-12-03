100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy'un imdadına sevgilisi yetişti!

Çağatay Ulusoy ticarete atıldı! Amerika'da...
AŞKI ZAYIFLATACAK
Ünlü oyuncu, Rus eğitmenin verdiği programıyla kısa sürede zayıflamayı hedefliyor. Aynı zamanda beslenmesine de dikkat eden oyuncu, karbonhidrat, paketli gıdalar ve fast food'tan da uzak duruyor..
Çağatay Ulusoy'un yeni partneri belli oldu!
100 KİLOYA ULAŞTI
Koca Yusuf karakteri için 100 kiloya ulaşan Ulusoy, karizmasının çizilmesine göz yummuştu. Hatta oyuncunun göbeği, dalga konusu olmuştu. Sporu yaşam tarzı haline getiren Duygu Sarışın, yeni projesi için hızla kilo vermesi gereken aşkına bu konuda yardımcı oldu..
KAYNAK: (takvim.com.tr)
Çağatay Ulusoy'a büyük şok! Rafa kalktı!
Çağatay Ulusoy'a kilo aldıran sebep belli oldu!
Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti!