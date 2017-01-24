1000 Üniversiteli aranıyor!

Öğrencilere hediye edilecek İKSV Kültür Sanat Kart için başvurular 11 Şubat'ta sona eriyor.

Kültür-Sanat - 24 Ocak 2017 11:31
1000 Üniversiteli aranıyor!
İKSV’nin gençlerin kültür-sanat etkinliklerine erişimini artırmak amacıyla başlattığı İKSV Kültür Sanat Kart projesi, 2017’de 75. yılını kutlayan Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Önümüzdeki yıllarda da sürdürülecek İKSV Kültür Sanat Kart projesiyle binlerce öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye’de öğrenim hayatını sürdüren 18-25 yaş arasındaki tüm üniversite öğrencileri, İKSV Kültür Sanat Kart için başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, 23 Ocak-11 Şubat 2017 tarihleri arasında, binuniversiteliaraniyor.com adresi üzerinden yapılacak.

Başvurular sırasında sorulacak soruya doğru yanıt vererek bilgilerini dolduran öğrenciler arasından çekilişle belirlenecek 1000 öğrenci, 2017 yılı için bu kartı almaya hak kazanacak.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle önümüzdeki yıllarda da devam edecek İKSV Kültür Sanat Kart projesi için başvurular her yıl tekrarlanacak.

İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde geçerli olacak olan kartlar, bir yıl süre ile kullanılabilecek. Hızlı davranın, başvurulara gecikmeyin...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: iksv

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