107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.

Diğer Haberler - 06 Mayıs 2017 08:10

nin bugünkü sayısında HSYK'nın 2017/682 sayılı kararı yer aldı. Kararda, 107 hakim ve savcı HSYK kararıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtildi.



Oy birliği ile alınan kararda, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 107 hakim ve savcının 'Meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verilmiştir' denildi.



(DHA)

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