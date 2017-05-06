107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.

Diğer Haberler - 06 Mayıs 2017 08:10
107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi
nin bugünkü sayısında HSYK'nın 2017/682 sayılı kararı yer aldı. Kararda, 107 hakim ve savcı HSYK kararıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Oy birliği ile alınan kararda, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 107 hakim ve savcının 'Meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verilmiştir' denildi.

(DHA)
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