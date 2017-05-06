nin bugünkü sayısında HSYK'nın 2017/682 sayılı kararı yer aldı. Kararda, 107 hakim ve savcı HSYK kararıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtildi.
Oy birliği ile alınan kararda, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 107 hakim ve savcının 'Meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verilmiştir' denildi.
(DHA)
107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.Diğer Haberler - 06 Mayıs 2017 08:10
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