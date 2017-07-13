Tarkan’ın toplam 42 bin biletli kişinin izlediği Açıkhava konserlerinin canlı yayın rakamları ortaya çıktı.
Dijital müzik platformu Fizy’nin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 81 ilden canlı yayınla ulaştırdığı konserleri toplam 1.2 milyon kişi takip etti.
Canlı yayınlanan konserler en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır ve Mersin illerinde izlendi. Konser kayıtları yakında yine Fizy üzerinden müzikseverlerle buluşacak.
Kaynak: haberturk.com
1.2 milyon kişi canlı izledi!
Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 10 gün boyunca 7 konser veren Tarkan'ı 1.2 milyon kişi canlı olarak izledi!Magazin - 14 Temmuz 2017 06:30
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