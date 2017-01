Sinema - 25 Ocak 2017 16:00

2017 Oscar adayları açıklandı

Başrollerinde Ryan Gosling, Emma Stone ve J.K. Simmons'ın yer aldığı “La La Land” 14 dalda Oscar'a aday gösterildi. All About Eve ve Titanic'in ardından 14 dalda Oscar'a aday gösterilen üçüncü film olan “La La Land” ayrıca 14 dalda Oscar'a aday gösterilen ilk müzikal olma özelliğini taşıyor.Cassey Affleck - Manchester By The SeaAndrew Garfield - hadsaw RidgeRyan Gosling - La La landViggo Mortensen - Captain FantasticDensel Washington - FencesEmma Stone, La La LandNatalie Portman, JackieAmy Adams, ArrivalMeryl Streep, Florence Foster JenkinsIsabelle Huppert, ElleDenis Villeneuve (Arrival)Mel Gibson (Hacksaw Ridge)Damien Chazelle (La La Land)Kenneth Lonergan (Manchester By The Sea)Barry Jenkins (Moonlight)ArrivalLa La LandLionMoonlightSilenceAlliedFantastic Beeast and Where to Find ThemFlorence Foster JenkinsJackieLa La LandArrivalDeepwater HorizonHacksaw RidgeLa La LandSullyArrivalHacksaw RidgeLa la LandRogue One- A Star Wars Story13 Hours- The Secret Soldiers of BenghaziArrivalFantastic Beast and Where to Find ThemHail, Cesaser!La La LandPassengers"Audition" (The Fools Who Dream) - La La LandCan't Stop The Feeling - TrollsCity Of Stars - La La LandThe Empty Chair - Jim: The James Foley StoryHow Far I'll Go - MoanaJackieLa La LandLionMoonlightPassengersLa La Land - City of Stars by Justin Hurwitz, Benj Pasek and Justin PaulMoana - How Far I'll Go by Lin-Manuel MirandaTrolls - Can't Stop the Feeling by Justin Timberlake, Max Martin and Karl Johan SchusterJim: The James Foley Story - The Empty Chair by J Ralph and StJackie - Mica LeviLa La Land - Justin HurwitzLion - Dustin O'Halloran ve HauschkaMoonlight - Nicholas BritellPassengers - Thomas NewtonArrivalFantastic Beasts and Where to Find ThemHail, Caesar!La La LandPassengersArrivalHacksaw RidgeHell or High WaterLa La LandMoonlight