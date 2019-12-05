15 kilo verdi! İşte İzel'in şoke eden değişimi!

90'lar pop müziğin önemli isimlerinden İzel, kısa bir süre önce yeni bir albümle geri dönmüştü. Ünlü popçunun çekeceği yeni klip için değişimi ise dudak uçuklattı.İzel, 'Kendiliği’nden Olmalı' albümünün 'Bırakın' şarkısının klibi için 15 kilo verdi. Yeni haliyle objektif karşısına geçen efsanevi şarkıcı şaşırttı. İzel'in yeni hali beğeni topladı. İşte o fotoğraflar...