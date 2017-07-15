15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Yaşam - 15 Temmuz 2017 12:09
Köprünün saat 12.00 kapatılacağı açıklanmıştı. Köprüye çıkan yollar üzerinde dev Türk bayrakları bulunan İBB'ye ait kamyonlarla saat 11.50 sıralarında kapatıldı. Trafik polisleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

Kaynak:DHA
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