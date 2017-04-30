Reşit olmamasına rağmen alkollü mekanlarda sahne aldığı için eleştirilen Aleyna Tilki tartışılacak bir karar daha imza attı. Yeni çıkacak şarkısıyla piyasayı sallayacağını iddia eden Aleyna Tilki 17 yaşında olmasına rağmen dudaklarını doldurttu. Tilki'nin son fotoğrafları görenleri şaşırttı.
17'lik Aleyna Tilki estetik yaptırdı!
17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki dudaklarını doldurttu.Müzik - 30 Nisan 2017 09:13
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