2 hafta önce doğum yapan Özge Özpirinçci, eski formuna kavuştu!

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz Eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti. 8 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren gözde çift 30 Kasım'da dünyaya gelen kızları Mercan'ı kucaklarına aldılar. Taze anne Özge Özpirinçci, 2 haftada tüm doğum kilolarından kurtuldu. Köpeğini gezdirirken görüntülenen oyuncu zayıflamasıyla ilgili "Emzirmek iyi geliyormuş" ifadelerini kullandı.