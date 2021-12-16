Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz Eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti. 8 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren gözde çift 30 Kasım'da dünyaya gelen kızları Mercan'ı kucaklarına aldılar. Taze anne Özge Özpirinçci, 2 haftada tüm doğum kilolarından kurtuldu. Köpeğini gezdirirken görüntülenen oyuncu zayıflamasıyla ilgili "Emzirmek iyi geliyormuş" ifadelerini kullandı.
2 hafta önce doğum yapan Özge Özpirinçci, eski formuna kavuştu!
İki hafta önce ilk çocuğunu kucağına alan Burak Yamantürk ile mutlu evliliğini sürdüren Özge Özpirinçci, önceki gün köpeğini gezdirirken objektiflere takıldı. 2 haftada tüm doğum kilolarından kurtulan Özge Özpirinçci, "Emzirmek iyi geliyormuş" dedi.
16.12.2021 17:04 Magazin