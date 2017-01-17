Daha önce iki kez ayrılığın eşiğinden dönen Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu, üçüncü kararlarından geri adım atmadı. 1 Ağustos 2014’te evlenen ünlü çift, dün resmen yollarını ayırdı. 10 Ocak 2017’de Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvuran Levendoğlu, “şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle, kendisi gibi oyuncu olan eşi Akalay’dan anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtmişti. Dava dün görüldü. Mahkemeye avukatlarıyla beraber gelen Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu’nun duruşması 10 dakikada karara bağlandı ve çift resmen boşandı. Birbirlerinden herhangi bir maddi manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunmayan ikili, boşanma kararının ardından farklı araçlarla adliyeden ayrıldı.
KAYNAK: hurriyet.com.tr
2 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşandı!
2014 yılında nikâh masasına oturan Birce Akalay-Sarp Levendoğlu çifti, evliliğini noktaladı. Çift, dün Anadolu Aile Mahkemesi’nde boşandı.Magazin - 17 Ocak 2017 09:17
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