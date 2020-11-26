20 bölüm sonra yeniden Hercai'ye döndü!

ATV ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Hercai dizisinde Macit Sonkan'ın canlandırdığı Nasuh Şadoğlu karakterinin gençlik yıllarını canlandırmak üzere geçtiğimiz sezon kadroya dahil olan Oğuzcan Ulu senaryo gereği diziden çıkmıştı. Dizinin hayran kitlesi genç Nasuh'un diziye dönmesini isteyince Ulu 20 bölüm sonra yeniden diziye döndü.Dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin'de usta oyuncu Macit Sonkan ile Oğuzcan Ulu bir araya geldi. Usta oyuncu Sonkan, "Oğuzcan çok yetenekli ve iyi bir oyuncu. Sette herkesle iyi geçinen rolünün hakkını veren genç bir kardeşimiz benim de gençlik yıllarıma çok benziyor. Oğuzcan sinema sektöründe çok iyi işler yapacak bir oyuncu" dedi.