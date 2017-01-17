2016 yılının telif rekortmenleri belli oldu!

Müzik - 17 Ocak 2017 11:35

Pop müziğin yeni kraliçesi İrem! Dokuz ülkede 80’den fazla müzik ve radyo kanalında 1 milyondan fazla eseri takip eden Telifmetre adlı araştırma şirketi, 2016 yılına damga vuran şarkıcıları açıkladı. Sitede yer alan verilere göre, 2016’da şarkısı radyolarda en çok çalan ve klipleri müzik kanallarında en çok yayınlanan isim İrem Derici oldu. ‘Dantel’, ‘Dur Yavaş’, ‘Evlenmene Bak’ gibi şarkıları ve klipleri toplamda 91 bin 83 kez yayınlanan ünlü popçuyu listede 87 bin 794 izlenme ve dinlenme sayısıyla Demet Akalın takip etti. Hande Yener’in 85 bin 400 ile üçüncülükte kaldığı sıralamada Murat Boz dördüncü, Sıla ise beşinci sırada yer aldı.KAYNAK: haberturk.com