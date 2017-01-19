Burcu Biricik, Dilek Sabancı, Kalben, Ayşe Tolga, Hande Fırat, Ayşe Begüm Onbaşı gibi isimler görkemli törene katılarak ödülünü kucaklayan isimler arasında yer aldı. Elele AVON Kadın Ödülleri heyecanı zirveye taşıyan bir törenle yılın en başarılı kadınlarını ödülleriyle buluşturdu.
Mirgün Cabas’ın sunumuyla gerçekleşen törende oyuncu dalında Burcu Biricik, şarkıcı dalında Kalben, yazar dalında Büşra Yılmaz ve spor dalında Ayşe Begüm Onbaşı ödül aldı. 2016 yılının bilim kadını İlayda Şamilgil, gazetecisi Hande Fırat, girişimcisi Ayşe Tolga olurken; sosyal sorumluluk dalında Dilek Sabancı, güzel sanatlar dalında da Türkan Derya ödüle layık görüldü. 2016 yılındaki çalışmalarıyla kadınlara ilham kaynağı olan AVON Temsilcisi Zehra İrem Taylan da “Yılın AVON Kadını” ödülünü kazandı.
Gecceye ödül alan isimlerin yanı sıra adaylar, sanat, basın ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı. Halk oylamasının ardından nihai kazananları belirleyen jüri üyelerinden şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, senarist Ece Yörenç, sunucu Jülide Ateş, gazeteci Mehmet Y. Yılmaz ve Oben Budak da törene katılan isimler arasında yer aldı.
2016'nın başarılı kadınları ödüllendirildi!
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Elele AVON Kadın Ödülleri’nde 9 kategoride yılın kadınları belirlendi.Magazin - 19 Ocak 2017 12:31
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