2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Salvador Sobral kazandı

2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Amar Pelos Dios" şarkısıyla Portekiz'den Salvador Sobral kazandı.

Magazin - 14 Mayıs 2017 02:29

2017 Eurovision şarkı yarışmasını Portekiz kazandı.



Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu yıl 62’ncisi düzenlenen düzenlenen yarışmada “Amar Pelos Dois” adlı şarkısıyla 758 puan alan Salvador Sobral birinciliği elde etti.



Türkiye ve Rusya’nın katılmadığı yarışmada Bulgaristan’ın temsilcisi Kristian Kostov “Beautiful Mess” şarkısıyla 615 puanla ikinci, Moldova’nın temsilcisi Sunstroke Project de “Hey Mamma” şarkısıyla 374 puan alarak üçüncü oldu.



2016 Birincisi Jamala (Cemile) Olmuştu



Geçtiğimiz yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de 61.'si düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı "1944" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden Kırımlı Tatar sanatçı Jamala (Cemile) kazanmıştı.



Jamala'nın büyükannesi ile Kırım Tatarlarının yaşadığı trajediyi anlatan, Türkçe nakaratında "Yaşlığıma toyalmadım, Men bu yerde yaşalmadım" sözlerinin yer aldığı "1944" adlı şarkısı, 534 puanla birinci seçilmişti.



Yarışmada Avustralya temsilcisi Dami Im'un seslendirdiği "Sound of Silence" adlı şarkısı 511 puanla ikinci, Rusya temsilcisi Sergey Lazarev'in "You Are the Only One" adlı şarkısı da 491 puanla üçüncü olmuştu.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.