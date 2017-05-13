2017 Eurovision şarkı yarışmasını Portekiz kazandı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu yıl 62’ncisi düzenlenen düzenlenen yarışmada “Amar Pelos Dois” adlı şarkısıyla 758 puan alan Salvador Sobral birinciliği elde etti.
Türkiye ve Rusya’nın katılmadığı yarışmada Bulgaristan’ın temsilcisi Kristian Kostov “Beautiful Mess” şarkısıyla 615 puanla ikinci, Moldova’nın temsilcisi Sunstroke Project de “Hey Mamma” şarkısıyla 374 puan alarak üçüncü oldu.
2016 Birincisi Jamala (Cemile) Olmuştu
Geçtiğimiz yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de 61.'si düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı "1944" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden Kırımlı Tatar sanatçı Jamala (Cemile) kazanmıştı.
Jamala'nın büyükannesi ile Kırım Tatarlarının yaşadığı trajediyi anlatan, Türkçe nakaratında "Yaşlığıma toyalmadım, Men bu yerde yaşalmadım" sözlerinin yer aldığı "1944" adlı şarkısı, 534 puanla birinci seçilmişti.
Yarışmada Avustralya temsilcisi Dami Im'un seslendirdiği "Sound of Silence" adlı şarkısı 511 puanla ikinci, Rusya temsilcisi Sergey Lazarev'in "You Are the Only One" adlı şarkısı da 491 puanla üçüncü olmuştu.
2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Salvador Sobral kazandı
2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Amar Pelos Dios" şarkısıyla Portekiz'den Salvador Sobral kazandı.Magazin - 14 Mayıs 2017 02:29
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
MAGAZİN HABERLERİ
- Poyraz Karayel’in müzikleri ön satışa çıktı!
- Nicole Kidman, Bodrum'da otel açılışı yaptı
- Survivor'da haftanın ilk eleme adayları belli oldu!
- Survivor'da haftanın ilk eleme adayları belli oldu!
- Seda Akgül'ün havuzda kitap okuma keyfi!
- Ajda Pekkan taktı, moda oldu!
- Merve Çağıran ve Ahu Yağtu pişti oldu
- Hande Erçel'e reklam teklifi yağıyor ama...
- Eser Yenenler paylaştı, yorum gecikmedi...
- Deniz Seki: Hayatımda ilk kez çocuk sahibi olmak istiyorum