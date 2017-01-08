2017 güzellik trendleri

Yeni yılda güzellik trendlerini ilk siz öğrenin; 2017 sizin güzellik yılınız olsun. İşte 2017 yılının en çarpıcı güzellik trendleri...

Güzellik - 08 Ocak 2017 11:06

Siyah fardan vazgeçin!



2017'nin en büyük trendi renkler! Çarpıcı bir göz makyajının olmazsa olmazı smokeyi tabii ki de kullanıyoruz; fakat ufacık bir farkla! Farklı renklerde yaptığınız smoke eye görünümü bu yılın trendi.



İddialı dudaklar moda!



2017'de en dikkat çekici detayınız; dudaklarınız! Cüretkar rujlardan korkmayın, dudaklarınızı ön plana çıkarın...



Tırnaklar da renkleniyor!



2017'nin renk trendi tabii ki tırnaklara da yansımış durumda. Yeni yılda denenmemiş renkleri ojelerinizde denemenizi öneririz..



Örgülerin yılı!



2016'nın sonlarına doğru kendini gösteren farklı bir trend daha girdi hayatımıza. Saçlarda karışık örgüler kullanılarak yapılan modeller bu sene çok moda!

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