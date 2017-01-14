2017 kadifenin yılı olacak!

Kadın-Moda - 14 Ocak 2017 09:00

2017 kışının en büyüleyici trendi yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu sezon her parçada bol bol kadifeyi göreceğiz. Yumuşak ve zarif dokusuyla içimizi ısıtan kadifeyi kış kombinlerimizde bol bol kullanacağız. Son yıllarda görmeye alıştığımız alt-üst aynı kumaş giyme modası, kadifeye de yansıyor.Sadece sokaklar değil, birçok moda markası hazırladıkları koleksiyonlarda kadifeye yer vermeye devam ediyor Yeni sezon kıyafetlerde kadife ceketler, kadife etekler, pantolonlar hatta ayakkabılar bile var!