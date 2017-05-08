2017 MTV Film ve TV Ödülleri'nin şıkları

Dünya Magazin - 08 Mayıs 2017 18:00

26'ıncısı önceki gecce gerçekleştirilen MTV Film ve TV Ödülleri'nin kırmızı halısı ünlüler geçidini sahne oldu.Dünyaca ünlü manken Cara Delevingne kazıttığı saçı ve rengi ile en dikkat çeken isim oldu.