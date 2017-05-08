26'ıncısı önceki gecce gerçekleştirilen MTV Film ve TV Ödülleri'nin kırmızı halısı ünlüler geçidini sahne oldu.
Dünyaca ünlü manken Cara Delevingne kazıttığı saçı ve rengi ile en dikkat çeken isim oldu.
2017 MTV Film ve TV Ödülleri'nin şıkları
Los Angeles'ta gerçekleştirilen 2017 MTV Film ve TV Ödülleri'nin galasına Cara Delevingne damga vurdu.Dünya Magazin - 08 Mayıs 2017 18:00
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