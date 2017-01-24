2017 Oscar adayları açıklandı

89. Oscar Ödülleri'nin adayları kimler, hangi filmler? 26 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2017 Oscar'larına aday olan isimler belli oldu. La La Land 13 dalda 14 adaylık (en iyi orijinal şarkı dalında iki adaylık) aldı. Daha önce üç kez Oscar kazanan Meryl Streep, 'Florence Foster Jenkins' filmiyle 20'nci adaylığını kazanarak Oscar'a en çok aday gösterilen kadın oyuncu oldu. İşte Oscar Akademisi'nin açıkladığı 2017 Oscar adayı oyuncular ve filmler...
En İyi Film:
Arrival
Fences
Hacksaw Ridges
Hidden Figures
Lion
Moonlight
Hell or High Water
La La Land
Manchester by the Sea
En İyi Yabancı Film:
Land of Mine, Danimarka
A Man Called Owe, İsveç
The Salesman, İran
Tanna, Avustralya
Tnoi Erdman, Almanya
En İyi Erkek Oyuncu:
Cassey Affleck, Manchester By The Sea
Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
Ryan Gosling, La La Land
Viggo Mortensen, Captain Fantastic
Densel Washington, Fences
En İyi Kadın Oyuncu:
Emma Stone, La La Land
Natalie Portman, Jackie
Amy Adams, Arrival
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
Isabelle Huppert, Elle
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Maherhala Ali, Moonlight
Jeff Bridges, Hell on Night Water
Lucas Hedges, Manchester By the Sea
Dev Patel, Lion
Michael Shannon, Nocturnal Animals
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Viola Davis, Fences
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester By The Sea
En İyi Yönetmen:
Arrival, Denis Vileneuve
Hacksaw Ridge, Mel Gibson
La La Land, Damien Chazelle
Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan
Moonlight, Barry Jenkins
En İyi Sinematografi:
Arrival
La La Land
Lion
Moonlight
Silence
En İyi Belgesel:
Fire at Sea
I am Not Your Negro
Life Animated
O.J: Made in America
13th
En İyi Kısa Belgesel:
Extremis
4.1 Miles
Joe's Violin
Vatabi: My Homeland
The White Helmets
En İyi Kostüm:
Allied
Fantastic Beeast and Where to Find Them
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En İyi Ses Kurgusu:
Arrival
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully
En İyi Ses Miksajı:
Arrival
Hacksaw Ridge
La la Land
Rogue One- A Star Wars Story
13 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi
En İyi Film Müziği:
Jackie
La La Land
Lion
Moonlight
Passengers
En İyi Orjinal Şarkı:
Audition
Can’t Stop the Feeling
City of Stars
Empty Chair
How Far I’ll Go
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
Suicide Squad
En İyi Kısa Film:
Ennemis Interiuers
La Femme et Le TGV
Silent Nights
Sing
Timecode
En İyi Animasyon Filmi:
Kubo and the Two Strings
Moana
My Life as a Zucchini
The Red Turtle
Zootopia
En İyi Kısa Animasyon Filmi:
Blind Vaysha
Borrowed Time
Pear Cider and Cigarettes
Pearl
Piper
En İyi Görsel Efekt:
Deepwater Horizon
Doctor Strange
The Jungle Book
Kubo and the Two Strings
Rogue One: A Star Wars Story
En İyi Film Kurgusu:
Arrival
Hacksaw Ridge
Hell or High Water
La La Land
Moonlight
En İyi Yapım Tasarımı:
Arrival
Fantastic Beast and Where to Find Them
Hail, Cesaser!
La La Land
Passengers
En İyi Uyarlama Senaryo:
Moonlight
Lion
Hacksaw Ridge
Arrival
Fences
Hidden Figures
En İyi Orjinal Senaryo:
"Audition" (The Fools Who Dream) - La La Land
Can't Stop The Feeling - Trolls
City Of Stars - La La Land
The Empty Chair - Jim: The James Foley Story
How Far I'll Go - Moana
Kaynak:ntv.com.tr
2017 Oscar adayları açıklandı
2017 Oscar adayları kimler ve hangi filmler? 26 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2017 Oscar'larına aday olan isimler belli oldu. İşte Oscar Akademisi'nin açıkladığı 89. Oscar adayları...Sinema - 24 Ocak 2017 17:14
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