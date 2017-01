2017 Oscar adayları açıklandı

Sinema - 24 Ocak 2017 17:14

89. Oscar Ödülleri'nin adayları kimler, hangi filmler? 26 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2017 Oscar'larına aday olan isimler belli oldu. La La Land 13 dalda 14 adaylık (en iyi orijinal şarkı dalında iki adaylık) aldı. Daha önce üç kez Oscar kazanan Meryl Streep, 'Florence Foster Jenkins' filmiyle 20'nci adaylığını kazanarak Oscar'a en çok aday gösterilen kadın oyuncu oldu. İşte Oscar Akademisi'nin açıkladığı 2017 Oscar adayı oyuncular ve filmler...



En İyi Film:



Arrival

Fences

Hacksaw Ridges

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Hell or High Water

La La Land

Manchester by the Sea



En İyi Yabancı Film:



Land of Mine, Danimarka

A Man Called Owe, İsveç

The Salesman, İran

Tanna, Avustralya

Tnoi Erdman, Almanya



En İyi Erkek Oyuncu:



Cassey Affleck, Manchester By The Sea

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Densel Washington, Fences



En İyi Kadın Oyuncu:



Emma Stone, La La Land

Natalie Portman, Jackie

Amy Adams, Arrival

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:



Maherhala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell on Night Water

Lucas Hedges, Manchester By the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:



Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea



En İyi Yönetmen:



Arrival, Denis Vileneuve

Hacksaw Ridge, Mel Gibson

La La Land, Damien Chazelle

Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan

Moonlight, Barry Jenkins



En İyi Sinematografi:



Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence



En İyi Belgesel:



Fire at Sea

I am Not Your Negro

Life Animated

O.J: Made in America

13th



En İyi Kısa Belgesel:



Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Vatabi: My Homeland

The White Helmets



En İyi Kostüm:



Allied

Fantastic Beeast and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land



En İyi Ses Kurgusu:



Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully



En İyi Ses Miksajı:



Arrival

Hacksaw Ridge

La la Land

Rogue One- A Star Wars Story

13 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi



En İyi Film Müziği:



Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers



En İyi Orjinal Şarkı:



Audition

Can’t Stop the Feeling

City of Stars

Empty Chair

How Far I’ll Go



En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:



A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad



En İyi Kısa Film:



Ennemis Interiuers

La Femme et Le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode



En İyi Animasyon Filmi:



Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia



En İyi Kısa Animasyon Filmi:



Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper



En İyi Görsel Efekt:



Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story



En İyi Film Kurgusu:



Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight



En İyi Yapım Tasarımı:



Arrival

Fantastic Beast and Where to Find Them

Hail, Cesaser!

La La Land

Passengers



En İyi Uyarlama Senaryo:



Moonlight

Lion

Hacksaw Ridge

Arrival

Fences

Hidden Figures



En İyi Orjinal Senaryo:



"Audition" (The Fools Who Dream) - La La Land

Can't Stop The Feeling - Trolls

City Of Stars - La La Land

The Empty Chair - Jim: The James Foley Story

How Far I'll Go - Moana



Kaynak:ntv.com.tr

