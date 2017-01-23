2017 spor trendleri!

Türkiye’deki öncü uygulamalarıyla fitness dünyasına yön veren Hillside City Club, 2017 yılının spor trendlerini açıkladı. Hillside City Club eğitmenlerinin değerlendirmesine göre 2017 yılında etkili, sıra dışı ve eğlenceli egzersiz sistemleri öne çıkacak. Sporu sadece vücudu çalıştırmakla sınırlamayan bu yeni egzersizler iyi hissettirme garantisi veriyor.

Spor - 23 Ocak 2017 16:57

Dünyadaki spor trendlerinin Türkiye’deki öncüsü Hillside City Club, 2017’nin trendlerini açıkladı. Hillside City Club’ın hazırladığı analize göre fitness ile eğlenceyi harmanlayan egzersizler, 2017’de ağırlıklı olarak tercih edilecek. Kardiyo egzersizlerine olan ilgi yerini korurken, POUND® ROCKOUT, Barre™ Training gibi müziği ve dansı sporla harmanlayan antrenman sistemleri de popülerliğini artıracak. Belli bir kas grubuna yönelmek yerine tüm vücudu çalıştıran, kişiye esneklik, denge ve güç kazandıran Toning Ball, GIRYA, Freedom Yoga gibi egzersizler sporseverlerin yeni tutkusu olacak. Bütün bu dersler spor tutkunlarıyla Türkiye’de ilk kez Hillside City Club’larda buluşacak.



Rock konseri tadında antrenman

Los Angeles’da doğan ve dünyanın en yaratıcı cardio jam egzersizi olarak tanımlanan POUND® ROCKOUT egzersiz ve eğlenceyi buluşturan antrenmanlardan en popüleri… Amerika’dan Kanada’ya, Meksika’dan İngiltere’ye 27’den fazla ülkede hayran kitlesini oluşturmuş bu fitness akımı, Türkiye’de ilk kez ve sadece Hillside ders programında yer alıyor. İlhamını davul çalmanın bulaşıcı ve enerji veren eğlencesinden alan, Ripstix® adı verilen ağırlık bagetleriyle yapılan POUND® ROCKOUT derslerinde kardiyo, pilates ve pliometrik (patlayıcı antrenman) hareketlerini birleştiği bir antrenman gerçekleşiyor. Herkese uygun şekilde tasarlanmış POUND® ROCKOUT derslerinde ortalama 15.000 kez Ripstix® vuruşu yapılıyor ve yaklaşık 900 kalori yakılıyor. Rock müzikten hip-hop’a kadar farklı türde müziklerin kullanıldığı ve sürekli davul çalıyormuş gibi yapılan bu derse katılanlar kendini adeta bir rock yıldızı gibi hissediyor.



Yeni nesil ağırlık topları dambılların yerini alıyor

Grup egzersizlerinde dambılların yerini alacak yeni nesil ağırlık topları Toning Ball ile yapılan derslerin 2017’de yıldızı parlayacak. Farklı ağırlıklarda bulunan, özel bir antrenman topu olan Toning Ball’un kullanıldığı egzersizlerde temel kaslar çalıştırılıyor. Vücuda şekil veren egzersizleri yaparken kolay tutuşu ile hedeflenen kas gruplarının çalışmasına yardımcı olan Toning Ball, kısa süre içinde vücutta sıkılaşma sağlIyor.



Tek ders üç egzersiz

Yeni yılda popülerliği artıracak en ilgi çekici sporlardan biri de yoganın esnekliği ile pilatesin temel gücünü dansla birleştiren Barre™ Training. Enerjik ve çekici bir egzersiz olan Barre™ Training, tüm vücudu etkili bir şekilde çalıştırırken sadece esneklik kazandırmaya değil, çekici bir postür sağlayarak hızlı yağ yakımına da yardımcı oluyor. Isınmayla başlayan egzersiz, hafif ağırlıkları ile kolları da çalıştırıyor. Ardından bale barına geçilerek başta bacaklar ve kalçalar olmak üzere tüm vücuda odaklanılıyor. Ders, pilates bazlı karın hareketleri ve yogadan esinlenen esneme hareketleriyle tamamlanıyor. 55 dakikalık bir Barre Training dersinde yaklaşık 600 kalori yakılabiliyor. Düzenli yapıldığında birkaç hafta içinde sonuçları fark edilen Barre™ Training, tüm vücudun sıkılaşmasına, bacakların incelmesine, kalçaların toparlanmasına da yardımcı oluyor.



Farklı kaslar aynı anda çalışıyor

Antik Yunan dönemine dayanan GIRYA, kulplu demir bir gülle olan Kettlebell ekipmanıyla yapılıyor. Farklı ağırlıklardaki Kettlebell’in çok amaçlı kullanıldığı GIRYA antrenmanı; güç, dayanıklılık, sürat, esneklik ve dengeyi geliştirmeyi sağlıyor. Kardiyovasküler sistemi çalıştırarak, farklı kasları güçlendirecek hareketlerin aynı anda yapıldığı GIRYA, karın kaslarını en etkili biçimde çalıştıran ve şekillendiren egzersizlerden biri olarak da anılıyor.



Yoga hiç bu kadar özgür olmamıştı

Yıllar geçse de güncelliğini yitirmeyecek egzersizlerden biri olan yoga, 2017’de de ilgi gören egzersizler arasında yerini koruyacak. Ancak bu yıl yoganın farklı disiplinleri arasında Freedom Yoga öne çıkacak. Klasik Hatha yoga temelleriyle şekillenen akıcı, dinamik, dinlendirici ve özgürleştirici bir ders olan Freedom Yoga, vücudun esnemesini, kasların güçlenmesini sağlarken nefes egzersizleri de zihnin rahatlamasına yardımcı oluyor. Akış içerisinde yapılan hareketler; tekrar olmadan, varyasyonda zenginlik yaratılarak her seferinde farklı bir biçimde ve keşif halinde olmayı amaçlıyor. Böylece ezbere hareket etmekten ziyade, harekette zenginlik ile mental esneklik hedefleniyor.

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