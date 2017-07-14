Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği için yapılan sonbahar dönemi· Seviye Tespit Sınavı (STS) sonuçları açıklandı.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2017 STS sonuçlarının "https://yoksis.yok.gov.tr/DenklikSinavSonuclari/" adresinden öğrenilebileceği belirtildi.
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Sonbahar dönemi STS sorularına, sınav uygulamasına itiraz etmek veya sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adaylar, 17 Temmuz mesai başlangıcından, 21 Temmuz mesai bitimine kadar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi "http://denklikbasvuru.ybu.edu.tr" adresinden başvuruda bulunabilecek.
Adaylar, itirazlar ile ilgili gerekli bilgiyi "http://www.yok.gov.tr/" internet adresinden öğrenebilecek.
Kaynak: hurriyet.com.tr
2017 STS sonuçları açıklandı!
2017 STS sonuçları binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyordu. STS sonuçları bugün YÖK tarafından açıklandı. Yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği için yapılan STS sonuçlarına haberimizin içindeki linkten öğrenebilirsiniz.Diğer Haberler - 14 Temmuz 2017 19:48
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