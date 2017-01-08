2017'de geride kalan trendler

Yeni bir yıl, yeni moda trendleri demek! Bu moda hatalarını bu sene yapmayın...

Kadın-Moda - 08 Ocak 2017 11:22

Yeni bir yıl, yepyeni moda akımlarını da beraberinde getirdi. 2016'da moda olan ama yeni yılın gelişi ile moda tarihine gömülmeye hazırlanan trendlere dikkat edin...



Kalça kısmı yırtık pantolonları geride bıraktığımız yıl bol miktarda gördük! Gördüğümüze de bin pişman olduk; bu yüzden yeni yılda bu aşırı yırtık trendini çöpe atmalısınız.



Özellikle yazın omuzlarımızı açtık da açtık! Ama 2017'de çöpe atılması gereken trendlerden biri de omzu açık üstler!



Omuz demişken; bir de omza düşürülen kürkler var! Bu kürkleri de artık 2017 yılında düzgün bir şekilde giyebiliriz. 2017'de omuz dekoltelerine son veriyoruz.



2016 saçlarına bakınca pembeden maviye, mordan kırmızıya bir çok farklı rengi görüyorduk; ama bu yıl daha küllü saçlar moda!

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