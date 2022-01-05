2022 Erkekler Kainat Güzeli tartışma yarattı! “Koronavirüs nedeniyle yarışmaya kimse katılmamış mı?”

2022 Kainat Güzeli Kerküklü Darya Kamil oldu, sosyal medya ikiye bölündü. Kamil'in birinciliği sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. Darya Kamil'i beğenmeyenler, "Peki bundan kainatın haberi var mı?", "Belki de iç güzelliğine bakmışlardır", "Korona nedeniyle yarışmaya kimse katılmamış mı" ve "Kainatın dengesi bozuldu" şeklinde yorumlarda bulundu.Sevincini sosyal medyadan hayranlarına duyuran Darya Kamil ise, şunları söyledi:“Gençlere ve yeni nesle mesajım; egzersiz yapmak insan sağlığı için çok önemli bir faktördür. Uyuşturucu ve alkolden uzak durun. Arap dünyası düzeyinde gençleri, çocukları, yaşlıları ve hayır kurumlarını desteklemeyi esas alıyorum. Ve hayalim spor alanında bir iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek. İnsani veya hayır amaçlı olmayan hiçbir unvanın benim için bir anlamı yoktur.”