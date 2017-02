21 gün diyeti!

Şu sıralar revaçta olan 'sugarfree' diyetiyle hafifleyecek ve tüm kışın yorgunluğunu üzerinizden atabileceksiniz...

Güzellik - 22 Şubat 2017 18:04

Diyetimiz ana hatlarıyla şöyle; şekeri hayatımızdan çıkarıyoruz! Hatta bi de üstüne glutensiz yiyecekleri tüketsek şahane oluruz ama şimdilik sadece şekersiz diyet yapalım...



Tüketilmesi yasak olan yiyecekler:

Beyaz un

Şeker

Bal-reçel-pekmez

Pirinç

Patates

Fast food

Cips

Kızartmalar

Çikolata-Dondurma

Kurabiye, Bisküvi, gofret vb zımbırtılar

Hazır gıdalar

Ketçap vs soslar

Aşırı yağlı yiyecekler

Asitli içecekler

Alkol



Tüketilmesi serbest olan yiyecekler :

%100 tam buğday ve tam çavdar ekmekler, tam buğday makarna, bulgur, kurubaklagiller, yulaf

Badem, Fındık, Fıstık, Ceviz abartılmadan serbest

Meyve günde maksimum 2 porsiyon

Et-tavuk-balık-yumurta

Peynir-zeytin

Yoğurt-Laktozsuz veya light süt

Çiğ ve pişmiş sebzeler



Diyetisyen Buket Yavuz Koçoğlu'nun yazısına göz atalım..

Kış bu yıl çok soğuk geçiyor. Haliyle ısınmak için elimiz tatlı ve kalorili atıştırmalıklara gidiyor. Böyle giderse kış sonunda yaza kilo alarak girmemiz muhtemel. Daha da önemlisi bu kadar şekerli gıdanın peşinden gelmesi beklenen hastalıklar. İşte tam da bu yüzden geçen diyetisyen arkadaşlarımızla sohbet ederken ya ne yapsak da şu iştahları bi kontrol etsek böyle sürekli acı çekiyoruz derken, şeker detoksu fikri geldi, aa en güzeli kökten çözüm dedik, sonra instagram da takipçiler sonra hastanede danışanlar derken hepimizin buna ihtiyacı olduğunu fark ettim. Karar verdik bu şubatta 21 gün şeker detoksu yapmaya…



Şekerin özellikle kanserli hücreleri beslediği, bir sürü sağlık problemine neden olduğu her yerde söyleniyor. Sadece obezite değil, en hafifi bu olsa gerek. Yaşlanmada da öncülük ediyor, biz kadınlar için işte can alıcı nokta, şeker yaşlandırıyor hanımlar!



Detoks vücudu toksinlerden arındırmak anlamına gelmektedir. Dönem dönem vücudu toksinlerden arındırmak gerekir. Kış ağırlığını üzerimizden atıp canlanmamıza da yarayacak, çok tatlı tüketenlerde kilo vermeye de...



Neden 21 gün peki?



Çünkü alışkanlıklar 20 günde oluşmaktadır. 20 gün bir şeyi yaptığınızda 21. Gün o sizin alışkanlığınız oluyor. 21. günde alışkanlık kazanmış oluyorsunuz. Zihnin yeni durumu kabul etme, eskiyi unutma süresi 21 gün. Olaya 21 gün dayanayım 22.gün şöyle bol şerbetli bir tatlı yiyeyim diye bakmayın ne olur. Şekerin öncelikle sağlığınızı gerçekten tehdit ettiğini, sizi bir uyuşturucu gibi ele geçirdiğini kabullenin. Çünkü durum tam olarak böyle. Araştırmalar şekerin beyindeki mutluluk hormonlarını harekete geçirdiğini söylüyor ve beyindeki bu hareketler ilaç bağımlılıklarındakine benzermiş. Süreci rahat geçireceğiniz gibi olumlama cümleleri kurun kendinize ve de bu detoksu yaptığınızı yakınınızdaki herkese söyleyin, diğerlerinin izlediğini bilmek sizi daha disipline edecektir.



Ne yemiyoruz?



Rafine yani saf şeker ve bunların eklendiği yiyecek ve içecekler. Ambalajlı ürünlere de dikkat ediyoruz, muhakkak etiket okuyoruz, göreceksiniz o kadar çok şeyin içinde şeker var ki… Lezzet katsın, bağımlılık yapsın, raf ömrü uzasın diye her şeyde var.



Mesela hazır soslar (barbekü, ketçap, mayonez, hardal, soya…), meyveli yoğurtlar, krakerler(tuzlularda bile), kahvaltılık gevrekler-müsliler, sakızlar, gazlı içecekler…



Tatlandırıcılı gıdaları tüketmiyoruz, çünkü o tatlı tadını da unutmamız lazım ki bu ürünleri tatlı tadlarından tercih ediyoruz.



Beyaz ekmek, pirinç ve beyaz hamur ürünlerini tüketmiyoruz. Tam tahıllı unlardan yapılmış ekmekler, bulgur…tüketebiliriz.



Sadece patatesten yapılmış, yoğun patates içeren yemekleri tüketmiyoruz, içinde eser miktarda varsa tüketebiliriz.



Bal ve pekmez serbest, güvendiğiniz markalar olsun aman içine şeker eklenmişler olmasın. Onda da canınızın en tatlı istediği zamanlara saklayın, gün içinde 2 tatlı kaşığını geçmeyin, dediğim gibi hiç tüketmezseniz daha bir güzel olur.



Nasıl geçecek 21 gün ?



Gün içinde daha iyi hissetmek ve şekerin eksikliğini hissetmememiz için güne çok güzel bir kahvaltı ile başlamak şart. Kahvaltıda tatlı bir şeyler arayanlar kuru veya taze meyve tüketebilirler.



Aralarda meyve tüketin, tatlı isteğiniz olduğunda kuru meyveleri tercih edin. Özellikle hurma çok iyi gelecektir.



Gazlı içecek tüketmeyi alışkanlık haline getirmiş olanlar maden suyu ve limon ikilisini deneyebilirsiniz.



Öğünlerde muhakkak yoğurt ve salata da yemeye çalışın, ne kadar iyi doyarsanız o kadar az tatlı isteğiniz olur.



Uykusuz kalmayın. Uykusuzluk yorgunluk yapar ve bu da enerji açığı oluşturur ve tatlı isteğiniz olur.



Susuz kalmayın. Hep diyoruz susuzluk açlıkla karıştırılır ve aç olunca ilk yenmek istenen şekerli enerji veren yiyeceklerdir.



Muhakkak kendi yüzünüzü, vücudunuzu, tartıda kilonuzu fotoğraf olarak kaydedin. 21 gün sonra karşılaştırmada neyin vücudunuza iyi geldiğini göreceksiniz.



Heyecanla şubatı bekliyoruz…



Yorumlarınızı sorularınızı bekliyorum.



Kaynak: Dyt.Buket YAVUZ KOÇOĞLU

