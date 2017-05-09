22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri sahiplerini buldu...

Kültür-Sanat - 09 Mayıs 2017 09:50

Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın yaptığı gecce de oyuncu Mert Fırat piyano eşliğinde seslendirdiği “Sensiz Saadet Neymiş” adlı şarkıyla geccenin sürprizlerinden oldu…Bu yıl Anadolu Efes, HDI Sigorta ve Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla, MKM Attila İlhan Salonu’nda gerçekleşen gecceye tiyatro ve sinema dünyasının başarılı, ünlü ve duayen isimleri katıldı… Ödül geccesine ilgi büyük oldu.Gecceden notlar...“Zafer”, Zafer Algöz'ün oldu… Ödülü Cem Yılmaz verdi…Sinema Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü geçtiğimiz yıl kazanan Cem Yılmaz, yine aynı dalda bu yıl “Kaçma Birader” filmindeki performansıyla ödülü kazanan yakın arkadaşı Zafer Algöz’e verirken espri yapmadan duramadı. Cem Yılmaz, “ Daha geçen yıl sahip olmuştum bu ödüle. Birkaç sene bende kalır sanmıştım ama buraya kadarmış. Zafer’in alacağını bilseydim vermezdim. Bazen göktaşının bu kadar yakına düştüğü oluyor. Beraber çalışalım mı?” diyerek salondaki herkesi güldürürken, Zafer Algöz ise, “ Sadri Alışık gibi çok değerli bir ekolün, okulun layık gördüğü bir ödülü almaktan onur duydum. Herkese teşekkür ederim” dedi.Kerem Alışık, “Çolpan İlhan bütün bu oluşumların mimarıdır”Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü’nü usta sanatçı Celile Toyon’a takdimi öncesi kısa bir konuşma yapan Kerem Alışık, “Fısıldayarak söylenen sözler yüksek sesle söylenen sözlerden biraz daha uzağa gider. Çolpan ilhan bu sözler gibidir. Bütün iyiliğini ve fedakarlığını sessiz yapar. Bütün bu oluşumların mimarıdır Çolpan İlhan ve Sadri Alışık derdi ki, “Çolpan’ı alın, biz düşeriz”… Çağdaş, cesur, sabırlı, mücadeleci, dirençli, onurlu, güvenilir, kadınlar Kulübü gibi kalabalıktır tek başına Çolpan İlhan… Onun Attila İlhan Salonu’na düşen mukaddes gözleriyle solmasına asla izin vermeyeceğimiz bir çiçek gibi kalbimizde ölüp, ölesiye taşıyor ve ona bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türk tiyatrosuna verdiği üstün hizmetlerden ötürü değerli sanatçı Celile Toyon’a Çolpan İlhan adını taşıyan bu özel ödülü takdim etmekten onur duyuyorum” dedi.Celile Toyon, ''Çolhan İlhan gittikten sonra derin bir çizik attı bize''Celile Toyon ise, “Çolpan kopya kağıdı koymadan yazılmış edebi değeri çok yüksek bir eserdir ve tek nüshadır” demiş Sadri Alışık… Bunun üstüne diyecek sözüm yok. Gittikten sonra derin bir çizik attı bize. Unutulmazdı, unutulmayacak. Ayrıca Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü’ne layık görüldüğüm içinde çok mutlu ve onurluyum” dedi.Gülriz Sururi'ye tiyatro dalında onur ödülü...Tiyatro dalında Onur Ödülü’ne layık görülen usta sanatçı Gülriz Sururi, “Yıllardır çizgisini bozmayan Sadri Alışık Oyuncu ödüllerini bugünlere getiren Kerem ve Çolpan’a teşekkür ediyorum. Sadri Alışık Onur Ödülü’nü onurla alıyorum” dedi…• Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın OyuncusuTülay Günal ‘’Rüzgarda Salınan Nilüfer’’• Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek OyuncusuMusab Ekici ‘’Babamın Kanatları’’• Yılın En Başarılı Kadın OyuncusuŞenay Gürler ‘’ Kasap Havası’’• Yılın En Başarılı Erkek OyuncusuCaner Cindoruk ‘’Kor’’• Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın OyuncusuSuzan Aksoy ‘’Benim Adım Feridun’’• Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek OyuncusuEmrah Kaman ‘’Kaçma Birader’’Rana Cabbar ‘’Vezir Parmağı’’• Yılın En Başarılı Kadın OyuncusuŞebnem Bozoklu ‘’Albüm’’• Yılın En Başarılı Erkek OyuncusuZafer Algöz ‘’ Kaçma BiraderÖDÜL GECCESİNDEN KARELER;