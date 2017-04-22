23 Nisan kutlu olsun

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Meclis’in açılışının 97’nci yılında coşkuyla kutlanacak.

Diğer Haberler - 23 Nisan 2017 05:27

ATA'NIN EN BEĞENDİĞİ ESERİ

Atatürk’ün “En beğendiğim eserim” dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 97. kuruluş yıldönümü bugün yurt çapında kutlanacak. Ulu Önder, ulusal egemenliği armağan ettiği çocuklara şöyle seslenmişti: “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.”



COŞKUYLA KUTLANACAK

ATATÜRK’ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün Türkiye’de, KKTC’de ve dış temsilciliklerde coşkuyla kutlanacak.



Kutlamalarda ilk tören Meclis’te yapılacak. Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek törenin ardından Anıtkabir ziyaret edilecek. Daha sonra ise Birinci Meclis’te anma töreni düzenlenecek. TBMM Başkanı İsmail Kahraman da Meclis’te kutlamaları kabul edecek. Meclis Genel Kurulu’nda da bugün saat 14.00’de 23 Nisan dolayısıyla özel oturum yapılacak.



Liderlerin kürsüye çıkacağı bu özel oturumda, Anayasa değişikliğinden kaynaklanan ‘sistem değişikliği’ tartışmalarının gündeme gelmesi bekleniyor.

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