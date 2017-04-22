23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

24 Nisan'ın tatil mi? Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin gündemin bu soru var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ancak bu yılki kutlamaların pazar gününe denk gelmesi 24 Nisan'ın tatil edilebileceği söylentilerine neden oldu. Peki, MEB'ten açıklama geldi mi? 24 Nisan'da okullar tatil olacak mı?

Diğer Haberler - 23 Nisan 2017 00:03

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ardından öğrenciler ve veliler 24 Nisan'da okulların tatil olup, olmayacağını merak ediyorlar. Bir çok öğrenci tarafından araştırılan bu sorunun cevabı hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Peki 24 Nisan'da okullar tatil olacak mı? İşte konunun detayları...



Geçtiğimiz yıllarda 24 Nisan tarihinin tatil edilmesine yönelik düzenlemeler yer almıştı. Aynı durumun bu yıl için de geçerli olup olmayacağı merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl yayımladığı takvime göre "23 Nisan 2017 Pazar günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2017 akşamı sona erer" ifadesi yer almış, dolayısıyla bu günün tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yer verdiği bu ifadeye göre okullar bu yıl tatil olmayacak.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru yapması halinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.



Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu.1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.



Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

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