238 emniyet müdürü ve amiri emekliye sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca terfi alan ve emekliye sevk edilen Emniyet Teşkilatı personeli belirlendi.

Diğer Haberler - 19 Temmuz 2017 06:20
238 emniyet müdürü ve amiri emekliye sevk edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla yürürlüğe giren karara göre, 238 emniyet müdürü ve amiri emekliye sevk edilirken, 743 emniyet müdürü ise bir üst rütbeye terfi aldı.

Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK) ile 96 Birinci Sınıf Emniyet Müdürü, 50 İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, 34 Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, 5 Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü ile 53 Emniyet Amiri emekliye sevk edildi.

Aynı karara göre, 94 İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine; 168 Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 191 Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 290 Emniyet Amirinin Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi oldu.

MDK kararına göre ise, 173 Başkomiser Emniyet Amirliğine, 80 Komiser Başkomiserliğe, 224 Komiser Yardımcısı Komiserliğe terfi oldu.

Terfi sonuçları PolNet sayfasından personelin kendi kullanıcı adı ve şifresi girilerek öğrenilebilecek.

DHA
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