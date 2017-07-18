23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi ile başladı

Samsun'da yapılacak ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği en büyük spor organizasyonu olma özelliği taşıyan 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi ile başladı. Büyük heyecan yaşandığı törende renkli görüntüler de oluştu.

Diğer Sporlar - 18 Temmuz 2017 21:22

Dünyadaki en büyük üçüncü spor organizasyonu olan ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu olma özelliği de taşıyan 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları 18-30 Temmuz 2017'de Samsun'da gerçekleştirilecek. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılan açılış seremonisi ile start aldı. 33 bin 919 seyirci kapasiteli stadyumu sporcular, görevliler ve vatandaşlar hınca hınç doldurdu. Tribünlerde renkli görüntüler oluştu.



Törene Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valeriy Rukhledev, ISCD Asbaşkanı Kang Chen, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) uzun süreli üyesi Sam Ramsamy, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve organizasyon için yurt dışından gelen olimpiyat görevlileri de katıldı.



97 ülkeden, 21 branşta, 3 bin 148 sporcunun mücadele edeceği 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları açılış programında ilk olarak halkoyunu ve ritim gösterisi yapıldı. Açılış programı ülkelerin alfebetik sırasına göre sporcuların geçit töreni ile başladı.



Vatandaşlar törene ücretsiz olarak temin edilen biletlerle katıldı. Ayrıca stadyuma toplu ulaşımı sağlayacak tramvaylarda ücretsiz oldu. Açılış töreni için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Seremonide 650 özel güvenlik görevlisinin yanı sıra 3 bin 300 polisin görev yaptığı belirtildi. Ayrıca 15 ambulans, 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 5 ikili ekip, toplamda da yaklaşık 60 sağlık personelinin törende görev aldığı ifade edildi. Stadyumda bulunanların gösterileri daha rahat takip etmeleri için ise alana bin 500 metrekarelik dev ekran kuruldu.



Açılış seremonisinde ünlü sanatçı Murat Boz'un vereceği konserin yanı sıra koreografi, ışık oyunları, dans ve suyla senkronize müzik şovlarının yapılacağı da belirtildi. Sahne üzerinde bulunan 2 adet özel havuz sistemi sayesinde seremoni süresince senaryo ve müzikle senkronize su gösterilerinin gerçekleştirileceği kaydedildi.



DHA

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