Çocukluk Arkadaşı
Başak Gümülcinelioğlu’na klipte çocukluk arkadaşı Batuhan Begimgil eşlik etti. 25 yıl sonra yeniden kamera karşısına geçen iki isim, çocukluk yıllarında bir reklam filmi için de bir araya gelmişti.
25 yıl sonra bir aradalar!
Güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, rol aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisinde ilk kez izleyiciyle buluşan şarkısı “Kiraz”a video klip çekti. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı, dijital mecralarda ve youtube kanalından müzikseverlerle buluştu.
30.06.2021 13:11 Kültür-Sanat