28 milyon akıllı telefon kullanıcısı!

Teknoloji - 09 Mayıs 2017 16:16

Salı Sanayici ve İşadamları Grubu'nun (Salı Grubu) Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü'nde (ATİK) düzenlenen haftalık toplantısına Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Sinan Kızıldağ konuşmacı olarak katıldı. Kızıldağ'ın 'Dijitalleşme Teknoloji Trendleri' başlığı altında sinevizyon destekli sunum yaptığı toplantıyı, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Nejat Yılmaz, Türk Telekom Antalya Bölge Müdürü Ercan Ağır, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme VI. Bölge Müdürü Rıfkı Kocaman, Vodafone'nin birim müdürleri, akademisyenler ve Salı Grubu üyesi işadamları izledi.Şirketin temel yapısı hakkında bilgiler veren Mehmet Sinan Kızıldağ, 5 kıtada, 26 ülkede hizmet verdiklerini, dünya genelinde 470 milyon müşterileri olduğunu, 150 milyon aboneyle Hindistan'ın ilk sırada yer aldığını kaydetti.2006 yılında Telsim'i alarak GSM operatörleri arasında önemli bir yere geldiklerine değinen Mehmet Sinan Kızıldağ, Türkiye'de yüzde 38.2 pazar payına ulaştıklarını ifade etti. Kızıldağ, "2016 yılında 4.5G lisansını aldık ve ülkemize 20 milyar TL/lik bir yatırım gerçekleştirdik. Mağaza sayımızı 1258'e yükselttik. 81 il, 985 ilçede binlerce çalışanımızla hizmet veriyoruz" dedi.Dünyanın hızla dijitalleştiğine değinen Kızıldağ, 2020 yılına kadar 26 milyar cihazın birbiriyle konuşmasının beklendiğini söyledi. Dijitalleşen Türkiye'de ise 62 milyon internet aboneliği olduğunu vurgulayan Kızıldağ, akıllı telefon kullanıcısının ise 28 milyona ulaştığını belitti.Şehirlerin vatandaşların fikirleriyle geliştiğini anlatan Mehmet Sinan Kızıldağ, akıllı telefon satışında Türkiye'nin Almanya ve İngiltere'nin önünde yer aldığını, akıllı telefonların ömrünün ise 6 ay ile 2 yıl arasında değiştiğini söyledi. Türkiye'nin Avrupa'da en ucuz konuşan ülke konumunda olduğunu da belirten Kızıldağ, şirket olarak sosyal ve kültürel yatırımlara önem verdiklerini okul öncesi eğitim yatırımları, kadınların ekonomik hayata entegre olmaları noktasında projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.Kaynak:DHA