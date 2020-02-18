3 Adam neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

İbrahim Büyükak, Hürriyet'den Ferit Ömeroğlu'na röportaj verdi. Büyükak, 3 Adam'ın (Oğuzhan Koç-Eser Yenenler-İbrahim Büyükak) neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.Büyükak, ayrılmanın sebebini "Farklı bir hikayenin içerisine girmek istedik. Üçümüzün bir yerde başka idealleri de var. Sonuçta biz bir müzik grubu değiliz. Müzik yapmıyoruz. Mesela MFÖ yıllarca şahane eserler ortaya çıkarttılar ve hep dinledik. Bizim yaptığımız farklı bir iş açıkçası… Hepimizin başka özellikleri var. Tamamen bir işin içerisinde kalmak istemedik. Farklı şeyler yapıp daha başka dünyaların içerisine girmek istedik. Arkadaşlığımız baki ama ömür çok kısa… 3 Adam Güzel bir hikayeydi ama bir yerde durması gerekiyordu. Gün olur beraber bir şey yaparız. Zaten Oğuz’la bir film yaptık. Eser’le de bir şeyler yapabiliriz. Şu anlık kendi dünyalarımızdayız diyebilirim." diyerek açıkladı.Röportajın tamamı için; https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/magazin/ibrahim-buyukak-herkesin-merak-ettigi-soruyu-ilk-kez-cevapladi-3-adam-neden-ayrildi-41449606