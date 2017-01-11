3 Adam'da Sinan Akçıl rüzgarı esti
Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç sunduğu "3 Adam"ın dün akşamki program konuğu Türk popunun başarılı ismi Sinan Akçıl'dı.
Dizi - 12 Ocak 2017 00:34
TV8'in sevilen talk show programı "3 Adam"da Sinan Akçıl fırtınası esti. Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç esprilerine Sinan Akçıl eğlenceli sohbeti eklenince programda kahkaha tufanı esti. Esprilerin havada uçuştuğu programda eğlencenin dozu hiç düşmedi.İşte programın en eğlenceli anları;Sinan Akçıl, Justin Bieber'ın eski sevgilisiyle aşk yasadı mı? "3 Adam"da açıkladıSinan Akçıl ile Oğuzhan Koç'tan unutulmaz düetİbrahim Büyükak ve Sinan Akçıl'dan müthiş doğaçlama skeçSinan Akçıl dillere dolanan şarkılarını söyledi!Tarihin tozlu sayfaları skeci! 'Hobi olarak yine yap'
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