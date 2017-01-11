3 Adam'da Sinan Akçıl rüzgarı esti

Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç sunduğu "3 Adam"ın dün akşamki program konuğu Türk popunun başarılı ismi Sinan Akçıl'dı.

Dizi - 12 Ocak 2017 00:34
3 Adam'da Sinan Akçıl rüzgarı esti
TV8'in sevilen talk show programı "3 Adam"da Sinan Akçıl fırtınası esti. Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç esprilerine Sinan Akçıl eğlenceli sohbeti eklenince programda kahkaha tufanı esti. Esprilerin havada uçuştuğu programda eğlencenin dozu hiç düşmedi.

İşte programın en eğlenceli anları;

Sinan Akçıl, Justin Bieber'ın eski sevgilisiyle aşk yasadı mı? "3 Adam"da açıkladı


Sinan Akçıl ile Oğuzhan Koç'tan unutulmaz düet


İbrahim Büyükak ve Sinan Akçıl'dan müthiş doğaçlama skeç


Sinan Akçıl dillere dolanan şarkılarını söyledi!


Tarihin tozlu sayfaları skeci! 'Hobi olarak yine yap'
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