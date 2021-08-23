3 gün zorlama hapse çarptırılan Deniz Akkaya: "Duruşumu bozmayacağım!

Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci, aralarında çıkan polemik sonucu mahkemelik olmuştu. Akkaya, Ciğerci'nin aldırdığı 3 aylık tedbir kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırıldı. Eski manken, sunuculuğunu üstlendiği 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programının bugün yayınlanan bölümüne stüdyodan katılamadı ve öğlen saatlerinde teslim oldu.Akkaya, cezaevine girmeden önce, "Bu konu bittikten sonra ben bu şahsı şikayet edeceğim. Lütfen herkes rahat olsun. Takım elbisemi giyip teslim olacağım. Herkes elini vicdanına koysun. Tabii ki teslim olacağım bizim kanuna karşı boynumuz kıldan ince. Benim davam her zaman bakidir. Duruşumu bozmayacağım. Bu konuyla ilgili düşüncem zerre değişmeyecek. Çocuğum biraz üzgün, ağlıyor. Üç gün sonra bomba gibi döneceğim. Davam için ne gerekiyorsa, başıma ne gelirse gelsin duruşum aynıdır" diye konuştu."Müvekkil Deniz Akkaya hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir. Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil Deniz Akkaya teslim olmuştur. Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkûmiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir."