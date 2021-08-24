30 haftalık hamile olan Bergüzar Korel Covid-19 aşısı oldu

12 yıl önce meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve iki oğlu olan Bergüzar Korel, üçüncü çocuğuna hamile. Bu kez kız bebek bekleyen ünlü oyuncu koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.“Açık konuşacağım” diyerek sözlerine başlayan Bergüzar Korel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Aşı olmak için doğumu bekliyordum. Riskleri konuştuğumuzda sahada çalışmadığım ve ilk günden bugüne çok izole yaşadığım için dayanacaktım.Han’ı doğurup eve geldikten sonra pandeminin başlaması, evden hiç çıkmamak, yalnız bir bebek büyütmek, tam rahatladık derken vakaların en yüksek olduğu zamanda sürpriz bir şekilde tekrar hamile olduğumu öğrenmem ve yine büyük korkularla oldukça dikkatli bir şekilde yaşamak, hiç bitmeyen bir kaygı…Gerçek anlamda evden hiç çıkmadan geçen bir lohusalık ve tekrar gebelik… Çok yoruldum.Yoğun bakımdaki gebeler, şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi. Ama en en en önemlisi yüz yüze eğitim olacağını olacağını ve okulların açılacağını öğrendiğim gün aşı olmaya karar verdim. 30. haftadayım.Bu süreçten en çok etkilenenler okul sürecindeki çocuklar oldu. Unutmayın bu hastalığı çocuklar değil biz bulaştırıyoruz. Ve onlar bizim yüzümüzden 1,5 yıldır evdeler. Öğretmenler, veliler lütfen ama lütfen aşınızı olun.Ben en başta geleceğimiz ve çocuklarımız için oldum bu aşıyı."