4 güzelin tatil keyfi!

Çeşme tatiline devam eden Selin Şekerci, arkadaşlarıyla çektiği bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Magazin - 15 Temmuz 2017 08:00
Güzel oyuncu Selin Şekerci, Çeşme tatiline devam ediyor.

Önceki gün plajda Özge Özpirinçci, Nilüfer Gürbüz ve Ecem Altıok’la çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı.

Denizde yoga zamanı!

Denizde yoga zamanı!



Selin Şekerci'nin bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.


4 güzel, bir süre öncede Çeşme'de denizde yoga yaparken görüntülenmişti.
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