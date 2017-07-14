4 güzelin tatil keyfi!

Magazin - 15 Temmuz 2017 08:00

Denizde yoga zamanı!

Güzel oyuncu Selin Şekerci, Çeşme tatiline devam ediyor.Önceki gün plajda Özge Özpirinçci, Nilüfer Gürbüz ve Ecem Altıok’la çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı.Selin Şekerci'nin bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.4 güzel, bir süre öncede Çeşme'de denizde yoga yaparken görüntülenmişti.