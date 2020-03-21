Başarılı sunucu Jülide Ateş'in sunumuyla, yine gündemi takip ederek, çok konuşulacak konu ve konuklarla ekranlarda olacak.
FORMAT HAKKINDA
Format tasarımı BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'a ait olan 40, her yıl Cannes'da düzenlenen dünyanın saygın fuarlarından olarak gösterilen MİP TV Format Fuarı'nda en iyi formatlar arasında seçildi. 40 Programı, gerek dijital medya, gerekse televizyon dünyasını birleştirdi; ilk defa bir sohbet programı, format kurallarıyla bir araya getirilerek farklı yapasıyla da MİP TV'de "öncü formatlar" arasında gösterildi. 40, başta Almanya olmak üzere bir çok Avrupa ülkesine opsiyonlandı.
40 programı ekranlara dönüyor!
Geçtiğimiz sezon yayınlandığı kanalda birbirinden ünlü konukları ağırlayan; konuları ve konuklarıyla adından çok söz ettiren 40, bundan böyle yeni kanalı Haber Global'de hafta içi Perşembe akşamları 20:55'de ekranlara gelecek.
21.03.2020 12:06 Magazin