40 programı ekranlara dönüyor!

Başarılı sunucu Jülide Ateş'in sunumuyla, yine gündemi takip ederek, çok konuşulacak konu ve konuklarla ekranlarda olacak.Format tasarımı BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'a ait olan 40, her yıl Cannes'da düzenlenen dünyanın saygın fuarlarından olarak gösterilen MİP TV Format Fuarı'nda en iyi formatlar arasında seçildi. 40 Programı, gerek dijital medya, gerekse televizyon dünyasını birleştirdi; ilk defa bir sohbet programı, format kurallarıyla bir araya getirilerek farklı yapasıyla da MİP TV'de "öncü formatlar" arasında gösterildi. 40, başta Almanya olmak üzere bir çok Avrupa ülkesine opsiyonlandı.