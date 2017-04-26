4N1K'da zaman tersine döndü!

Sinema - 26 Nisan 2017 14:23

Oyuncular Gözde Mutluer, Hasan Denizyaran, Sina Özer, Cihan Şimşek ve Cemrehan Karakaş çocukluk günlerinin canlandırıldığı çekimlerde objektife böyle yansıdılar.Gençlerin wattpad’de milyonlarca kez okumasıyla dikkat çeken, aynı isimli romandan uyarlanan filmin yönetmeni Deniz Coşkun. Gençlerin merakla beklediği 4N1K 12 Mayıs’ta sadece sinemalarda!Yaprak (Gözde Mutluer), çocuk yaşlardan itibaren beraber büyüdüğü ve farklı, renkli karakteristik özelliklere sahip, lise çağlarında, 5 kişilik arkadaş grubunun tek kız üyesidir. Kendine, kızlar dünyasından uzak, Ali (Hasan Denizyaran), Sinan (Cihan Şimşek), Gökhan (Sina Özer) ve Oğuz‘dan (Cemrehan Karakaş) oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur.Bir gün,bu dünya gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızların dünyasına bir keşfe çıkarır… Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir ‘Masal Prensi’ni, ya da ‘Gamzeli Kahraman’ı seçecektir…