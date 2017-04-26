4N1K'da zaman tersine döndü!

Genç kuşağın 5 popüler ismini bir araya getiren 4N1K filminde gençler çocuk oldu.

Sinema - 26 Nisan 2017 14:23
4N1K'da zaman tersine döndü!
Oyuncular Gözde Mutluer, Hasan Denizyaran, Sina Özer, Cihan Şimşek ve Cemrehan Karakaş çocukluk günlerinin canlandırıldığı çekimlerde objektife böyle yansıdılar.

Gençlerin wattpad’de milyonlarca kez okumasıyla dikkat çeken, aynı isimli romandan uyarlanan filmin yönetmeni Deniz Coşkun. Gençlerin merakla beklediği 4N1K 12 Mayıs’ta sadece sinemalarda!


4N1K KONU:

Yaprak (Gözde Mutluer), çocuk yaşlardan itibaren beraber büyüdüğü ve farklı, renkli karakteristik özelliklere sahip, lise çağlarında, 5 kişilik arkadaş grubunun tek kız üyesidir. Kendine, kızlar dünyasından uzak, Ali (Hasan Denizyaran), Sinan (Cihan Şimşek), Gökhan (Sina Özer) ve Oğuz‘dan (Cemrehan Karakaş) oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur.

Bir gün,bu dünya gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızların dünyasına bir keşfe çıkarır… Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir ‘Masal Prensi’ni, ya da ‘Gamzeli Kahraman’ı seçecektir…
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Bağlantılar: 4N1K

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