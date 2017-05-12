"4N1K"nın galası yapıldı!

Sinema - 12 Mayıs 2017 10:48

10 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen gala, saatler öncesinden fanlar tarafından neredeyse istilaya uğradı. Sinemanın bulunduğu AVM erken saatlerden itibaren adeta fanların işgali altındaydı. Her oyuncu sinemaya girişinde yüzlerce hayranı tarafından çığlıklar ve alkışlarla karşılandı.Wattpad üzerinde 30 milyonu aşan okuma sayısıyla hatırı sayılır bir rakama ulaşmasının ardından film olan 4N1K romanının genç yazarı Büşra Yılmaz ve oyuncular, sevenleriyle tezahüratlar eşliğinde buluştu.Filmi izlemeden önce kırmızı halı seramonisinde basın ile buluşan yönetmen Deniz Coşkun, yazar Büşra Yılmaz ve oyuncular Gözde Mutluer, Hasan Denizyaran, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek,Cemrehan Karakaş, Buse Narcı, Destina Başer, Munise Özlem Öztürk, Berke Bük, Murat Parasayar, Zeynep Oymak, Deniz Özerman ve Ümit Erdim yine yüzlerce fanın alkışları ve ıslıkları eşliğinde karşılandı. Vizyon heyecanı yaşayan oyuncular büyük bir coşkuyla filmlerini anlattı. Gözde Mutluer, 4N1K kitabının yazarı için “Büşra şahane bir kitap yazmış ve şahane bir şekilde uyarlandı sinemaya. Hiçbirimizin unutamayacağı bir film oldu” dedi.Deniz Coşkun’un yönettiği filmin kadrosunda Gözde Mutluer, Hasan Denizyaran, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek,Cemrehan Karakaş, Buse Narcı, Destina Başer, Munise Özlem gibi gençlerin yakından takip ettiği isimler bulunuyor.Yapımcılığını Fabrika Yapım’ın üstlendiği, birlikte büyüyen 1’i kız, 5 gencin kahkaha, dostluk, aşk ve macera dolu hikayesini konu alan 4N1K 12 Mayıs’ta sadece sinemalarda!İŞTE GALADAN KARELER: