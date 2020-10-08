5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu!

Milliyet'te yer alan habere göre: Yıllar önce rol aldığı Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan, geçtiğimiz ay beş haftalık hamileyken düşük yaptı. Bebeğini kaybetmenin acısını yaşayan Özilhan, konu hakkında ilk kez konuşarak "Çok erkendi, biz de yeni öğrenmiştik. Böyle bir haberin çıkması erken oldu. Daha ailem bilmiyordu. Kader, kısmet her şey... İki tane aslan gibi kızım var, onlarla ilgileniyorum. Ama genel olarak iyiyim" dedi.Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş adamı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturdu. Çiftin Emine ve Ela adında iki kız var. (Kaynak: milliyet.com.tr)