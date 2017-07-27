Ünlü oyuncu Burak Özçivit, balayının ardından setlere döndü.
Murat Boz’la başrolü paylaştığı “Kardeşim Benim 2”nin çekimlerine devam eden Özçivit, Dubai’den gelen 5 milyon TL’lik reklam filmi teklifine de “evet” dedi.
Ortadoğu’nun büyük bir firmasının reklamı için kamera karşısına geçen oyuncu, çekimler tamamlandıktan sonra Dubai’ye gideceğini söyledi.
5 milyonluk reklam yıldızı!
Balayının ardından setlere dönen Burak Özçivit, Ortadoğu'lu bir firmanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçti.Magazin - 28 Temmuz 2017 04:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Burak Özçivit, reklam
MAGAZİN HABERLERİ
- Survivor şampiyonu Ogeday Girişken'in bilinmeyenleri
- Aslı Enver ile Murat Boz'un arasına kıtalar girdi!
- Deniz Seki müjdeyi böyle verdi!
- Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü Instagram'da sildi!
- Şeyma Subaşı'dan estetik ve Photoshop cevabı
- Kenan İmirzalıoğlu'nun Fatih dizisinde yeni gelişme!
- Eda Erol ilk kez konuştu!
- Türkan Şoray'ın sağlık durumu nasıl?
- Semra Dinçer gözaltına alındı!
- Sıla'dan muhteşem kapanış