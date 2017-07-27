5 milyonluk reklam yıldızı!

Magazin - 28 Temmuz 2017 04:00

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, balayının ardından setlere döndü.Murat Boz’la başrolü paylaştığı “Kardeşim Benim 2”nin çekimlerine devam eden Özçivit, Dubai’den gelen 5 milyon TL’lik reklam filmi teklifine de “evet” dedi.Ortadoğu’nun büyük bir firmasının reklamı için kamera karşısına geçen oyuncu, çekimler tamamlandıktan sonra Dubai’ye gideceğini söyledi.