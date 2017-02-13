59. Grammy Ödülleri kırmızı halısı

Dünya Magazin - 13 Şubat 2017 11:51

Los Angeles’taki Staples Center’da İngiliz komedyen James Corden’in sunuculuğunu yaptığı geccede Beyonce, Adele, Bruno Mars gibi dünyaca ünlü sanatçılar sahne alırken, Metallica, Moth into Flame şarkısını Lady Gaga ile birlikte seslendirdi.Gecceye ise damgasını, Yılın Kaydı, Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı ödülleri dahil toplam 5 ödül kazanan Adele vurdu.