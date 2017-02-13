Gecceye ise damgasını, Yılın Kaydı, Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı ödülleri dahil toplam 5 ödül kazanan Adele vurdu.
59. Grammy Ödülleri kırmızı halısı
Bu yıl 59. kez düzenlenen dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden Grammy Ödülleri sahiplerini buldu.Dünya Magazin - 13 Şubat 2017 11:51
Los Angeles’taki Staples Center’da İngiliz komedyen James Corden’in sunuculuğunu yaptığı geccede Beyonce, Adele, Bruno Mars gibi dünyaca ünlü sanatçılar sahne alırken, Metallica, Moth into Flame şarkısını Lady Gaga ile birlikte seslendirdi.
Gecceye ise damgasını, Yılın Kaydı, Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı ödülleri dahil toplam 5 ödül kazanan Adele vurdu.
Gecceye ise damgasını, Yılın Kaydı, Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı ödülleri dahil toplam 5 ödül kazanan Adele vurdu.
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Bağlantılar: 59. Grammy Ödülleri, Adele, Beyonce, Jennifer Lopez
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