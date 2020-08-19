6 adımda regl döneminde tatlı krizini önleme

Bu dönemde hormon değişikliği, magnezyum ihtiyacı, dengeli beslenmemek ve yeterli miktarda su tüketmemek gibi sebepler tatlı yeme isteğinin ana nedenleri. Yenilen tatlıların kilo aldırması ise sıkıntıyı katlıyor. Bu yüzden kadınlar sağlıksız ve kalorili tatlılara yönelebiliyor, hem olumsuz semptomları artırıyor hem de kilo alarak daha da mutsuz hissediyor.Peki, regl döneminde tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir? Türkiye’nin ilk dijital kadın asistanı Pepapp, regl döneminde kadınların yaşadığı tatlı krizi problemini araştırdı ve bu durumu önlemenin 6 yolunu kadınlarla paylaştı:Canın tatlı istediğinde sağlıklı ve lezzetli seçeneklere yönelebilirsin. Mesela 1 kase chia tohumlu puding ya da 1 bardak tarçınlı süt ve yanında birkaç adet hurma gibi.Bazen küçük tatlı kaçamakları da yapabilirsin. Bu, şu anlama geliyor: Şekeri az, sütlü ve kısmen besleyici tatlı. Örnek vermek gerekirse 1-2 top vanilyalı dondurma, bitter çikolata ya da bir porsiyon sütlü tatlı.Tatlı krizi dönemlerinde çinko içeren besinler tüketirsen hem bu ihtiyacını karşılar hem de sağlıklı beslenmiş olursun. Adet dönemini kilo almadan geçirmeye de yardımcı olur.Kalsiyum İçeren besinleri tüketmek de tatlı ihtiyacının önüne geçer. Özellikle sütlü içecekler ve meyveli yoğurtlar böyledir.Muz gibi magnezyum içeren besinler de bu dönemde sana iyi gelecek. Hindistan cevizi sütü, 1-2 parça bitter çikolata ve bir avuç kaju, ceviz, badem ya da fındığı bunlara örnek verebiliriz.Tatlıya çok fazla ihtiyacın olduğunu hissettiğinde sevdiğin bir meyveyi ye ve sevdiğin bir şeyi yapmaya yönelmelisin. Çünkü yeme isteği biraz da psikolojik aslında.