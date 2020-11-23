“Arka Sokaklar”, “Vatanım Sensin” ve “Masumlar Apartmanı” gibi pek çok dizide rol alan oyuncu Esra Ruşan ile film yönetmeni Fatih Kızılgök, 6 yıllık evliliklerini noktaladı. Dava geçtiğimiz ay Kızılgök tarafından açılmıştı. Çift anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
Mahkeme 2 yaşındaki kızlarının velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan, Fatih Kızılgök boşandı
Oyuncu Esra Ruşan, 6 yıllık eşi Fatih Kızılgök'ten anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
23.11.2020 21:48 Magazin