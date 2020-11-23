6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan, Fatih Kızılgök boşandı

“Arka Sokaklar”, “Vatanım Sensin” ve “Masumlar Apartmanı” gibi pek çok dizide rol alan oyuncu Esra Ruşan ile film yönetmeni Fatih Kızılgök, 6 yıllık evliliklerini noktaladı. Dava geçtiğimiz ay Kızılgök tarafından açılmıştı. Çift anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.Mahkeme 2 yaşındaki kızlarının velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.