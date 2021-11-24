Bu adaylıklardan en çarpıcı olanı ise Jon Batiste oldu. Batiste “We Are” ile Yılın Albümü ve “Freedom” ile Yılın Kaydı kategorileri de dahil olmak üzere toplam 11 adaylığa sahip olarak, en çok aday gösterilen sanatçı oldu. Sanatçıyı, 8 adaylıkla Justin Bieber ve 7 adaylıkla Billie Eilish takip etti.
Genel kategoride UMG sanatçıları, “Yılın Albümü” kategorisinde on adaylığın yedisine, “Yılın Kaydı”nda ise on adaylıktan altısına sahip oldu. “En İyi Yeni Sanatçı” kategorisinde UMG sanatçılarından dördü aday gösterilirken, "Genel Kategoride" aday gösterilen sanatçılarımız aşağıdaki şekilde:
Kategori 1 – Yılın Kaydı
I STILL HAVE FAITH IN YOU- ABBA
FREEDOM- Jon Batiste
I GET A KICK OUT OF YOU- Tony Bennett & Lady Gaga
PEACHES- Justin Bieber
HAPPIER THAN EVER- Billie Eilish
DRIVERS LICENSE- Olivia Rodrigo
Kategori 2 – Yılın Albümü
WE ARE- Jon Batiste
LOVE FOR SALE- Tony Bennett & Lady Gaga
JUSTICE (TRIPLE CHUCKS DELUXE)- Justin Bieber
HAPPIER THAN EVER- Billie Eilish
SOUR- Olivia Rodrigo
EVERMORE- Taylor Swift
DONDA- Kanye West
Kategori 3 – Yılın Şarkısı
BAD HABITS, söz yazarı (Ed Sheeran)
A BEAUTIFUL NOISE, söz yazarları (Alicia Keys & Brandi Carlile)
DRIVERS LICENSE, söz yazarı (Olivia Rodrigo)
FIGHT FOR YOU, söz yazarı (H.E.R.)
HAPPIER THAN EVER, söz yazarı (Billie Eilish)
KISS ME MORE, söz yazarları (Doja Cat Featuring SZA)
MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME), söz yazarı (Lil Nas X)
PEACHES, söz yazarları (Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon)
RIGHT ON TIME, söz yazarı (Brandi Carlile)
Kategori 4 – En İyi Yeni Sanatçı
AROOJ AFTAB
FINNEAS
GLASS ANIMALS
OLIVIA RODRIGO
64. Grammy Ödülleri adayları belli oldu!
Dünyanın öncü müzik şirketi Universal Music Grup (UMG) sanatçıları, 64. Grammy Ödülleri’nde tüm dallarda aday gösterildi.
24.11.2021 16:15 Dünya Magazin