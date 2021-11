64. Grammy Ödülleri adayları belli oldu!

Bu adaylıklardan en çarpıcı olanı ise Jon Batiste oldu. Batiste “We Are” ile Yılın Albümü ve “Freedom” ile Yılın Kaydı kategorileri de dahil olmak üzere toplam 11 adaylığa sahip olarak, en çok aday gösterilen sanatçı oldu. Sanatçıyı, 8 adaylıkla Justin Bieber ve 7 adaylıkla Billie Eilish takip etti.Genel kategoride UMG sanatçıları, “Yılın Albümü” kategorisinde on adaylığın yedisine, “Yılın Kaydı”nda ise on adaylıktan altısına sahip oldu. “En İyi Yeni Sanatçı” kategorisinde UMG sanatçılarından dördü aday gösterilirken, "Genel Kategoride" aday gösterilen sanatçılarımız aşağıdaki şekilde:I STILL HAVE FAITH IN YOU- ABBAFREEDOM- Jon BatisteI GET A KICK OUT OF YOU- Tony Bennett & Lady GagaPEACHES- Justin BieberHAPPIER THAN EVER- Billie EilishDRIVERS LICENSE- Olivia RodrigoWE ARE- Jon BatisteLOVE FOR SALE- Tony Bennett & Lady GagaJUSTICE (TRIPLE CHUCKS DELUXE)- Justin BieberHAPPIER THAN EVER- Billie EilishSOUR- Olivia RodrigoEVERMORE- Taylor SwiftDONDA- Kanye WestBAD HABITS, söz yazarı (Ed Sheeran)A BEAUTIFUL NOISE, söz yazarları (Alicia Keys & Brandi Carlile)DRIVERS LICENSE, söz yazarı (Olivia Rodrigo)FIGHT FOR YOU, söz yazarı (H.E.R.)HAPPIER THAN EVER, söz yazarı (Billie Eilish)KISS ME MORE, söz yazarları (Doja Cat Featuring SZA)MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME), söz yazarı (Lil Nas X)PEACHES, söz yazarları (Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon)RIGHT ON TIME, söz yazarı (Brandi Carlile)AROOJ AFTABFINNEASGLASS ANIMALSOLIVIA RODRIGO